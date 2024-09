Sol e calor antes de uma frente fria que muda o tempo no RS nesta quinta-feira

A quinta-feira começa com tempo firme no Rio Grande do Sul e o sol aparece em todas as regiões.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 12° e 30° e com possibilidade de chuva no final do dia em Cachoeira do Sul – RS.



No decorrer do dia, entretanto, a nebulosidade aumenta no Estado. Áreas de instabilidade trazem chuva isolada da tarde para a noite na dianteira de uma frente fria que provoca chuva generalizada à noite no Oeste, Sul e parte do Centro do território gaúcho. Há risco de chuva forte e de temporais isolados e a Defesa Civil emitiu um alerta de risco meteorológico para seis regiões do Rio Grande do Sul.



Antes da mudança do tempo, um ar mais quente ingressa com fumaça de queimadas e a tarde terá um pouco de calor em algumas cidades, como nos vales e na Grande Porto Alegre.



Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina: | Foto: Leandro Maciel / CP