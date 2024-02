Sol e calor predominam nesta quarta-feira no RS

A quarta-feira no Rio Grande do Sul será de sol e calor ao longo desta quarta-feira, apesar da presença de nuvens esparsas em todas as regiões.

Cachoeira do Sul – ☀Claro ❄16ºC ☀31ºC ☔0.0mm 💨6 Km/h⬇️

Conforme a MetSul, o ar mais seco cobre o território gaúcho e garante o tempo firme. A temperatura cedo da manhã vai ser muito agradável e faz até um pouco de frio em pontos dos Aparados, mas aquece rapidamente com a presença do sol.

A tarde tem calor na maioria das localidades, mas que tende a ser moderado. Onde aquece mais à tarde é em cidades da Fronteira Oeste e do Noroeste com máximas de 31ºC a 33ºC.

Confira as mínimas e máximas em algumas das cidades do Estado

Vacaria 14°C / 27°C

Torres 20°C / 27ºC

Santa Rosa 18°C / 33°C

Caxias do Sul 16°C / 28°C

São José dos Ausentes 12°C / 25°C