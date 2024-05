Sol entre nuvens predomina no RS, nesta quarta, com chuva no Sul e Fronteira

O sol aparece com nuvens na maioria das regiões do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Uma massa de ar muito quente que cobre o Brasil segue definindo as condições do tempo na maior parte das localidades. No Oeste e no Sul, especialmente na fronteira com o Uruguai, Campanha e o Sul, o dia tem mais nuvens e chuva em vários pontos, que será localmente forte e com alto risco de raios e temporais isolados.





CLIMA | Cachoeira do Sul – nublado 19ºC 30ºC 0.0 15 Km/h



Onde o sol aparece, o dia é quente com máximas perto e acima de 30ºC. Porto Alegre, que na segunda teve sol e máxima de 32,8ºC, hoje registrará sol e nuvens com tarde de 32ºC a 33ºC. Pode fazer 35ºC no Vale do Sinos, em pleno maio.

O cenário se complica no RS nos próximos dias, porque as condições meteorológicas, agora excelentes, não vão seguir assim. Na quarta, as áreas atingidas pelas enchentes na Grande Porto Alegre e nos vales podem voltar a ter chuva, mas não será precipitação com volumes altos que venha a interferir no nível dos rios.

Na quinta, o ingresso de ar frio sem forte intensidade, além de trazer um refresco, vai ser responsável por causar vento do quadrante Sul no Norte da Lagoa dos Patos. O efeito será represamento do Guaíba que pode apresentar alta ou mesmo ter sua queda estancada ou reduzida por cerca de um dia.

A maior preocupação está nos indicativos dos modelos numéricos de que entre os dias 10 e 14 de maio haveria um novo episódio de instabilidade com risco de chuva excessiva no Rio Grande do Sul. Os volumes não serão como os do final de abril e do começo de maio, mas podem atingir acumulados bastante elevados. A chuva afetaria Porto Alegre e as cabeceiras dos rios que desembocam no Guaíba, trazendo mais problemas e prolongando a crise.

Além de interferir nos níveis dos rios, a chuva poderá trazer outro desdobramento. Como a rede pluvial está inundada em Porto Alegre pelas águas do Guaíba e por outros rios nas cidades do entorno, a água da chuva não vai conseguir escoar. Não será absorvida pela macrodrenagem, já saturada e colocando água para fora hoje por bueiros e bocas de lobo sob tempo ensolarado.











MetSul Metereologia