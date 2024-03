Sol predomina em todo RS nesta segunda-feira

A segunda-feira será de sol em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul, ainda que acompanhado por nuvens esparsas em todas as regiões, o calor será predominante no na maioria das localidades gaúchas com máximas que podem chegar aos 35ºC, como em Santa Rosa, na região Noroeste. Em Cachoeira do Sul, o calor será um pouco menor podendo alcançar o pico de 32°C e mínima de 18°C.

Porto Alegre – Mínima: 19ºC Máxima: 32ºC

Caxias do Sul – Mínima: 14ºC Máxima: 30ºC

Uruguaiana – Mínima: 22ºC Máxima: 34ºC

Rio Grande – Mínima: 19ºC Máxima: 29ºC

Passo Fundo – Mínima: 15ºC Máxima: 31ºC

Calor aumenta na semana

Nos próximos dias o calor promete se ainda maior para os próximos dias. Uma bolha de calor sobre o Norte da Argentina e o Paraguai trará um final de verão de temperatura muito alta em vários estados do Brasil. Os últimos dez dias da estação vão ter temperatura muito acima da média em parte do país com marcas nos termômetros até 10ºC acima do que é normal para esta época do ano.

A onda de calor será tão prolongada, ao menos de dez dias em alguns estados, que o calor excessivo vai se estender até o fim do verão, que ocorre pelo equinócio no dia 20 de março. Mais ao Sul do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, é que se espera dure menos por chuva e temporais a partir do final desta semana, embora siga muito abafado.

A onda de calor deve afetar grande parte do Centro-Sul do Brasil, incluindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte de Goiás, grande parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aqui no Rio Grande do Sul, o calor ganha força principalmente a partir da amanhã. Os dias mais quentes devem ser a quarta, a quinta em parte do estado a sexta. Máximas de 37ºC a 39ºC podem ocorrer no Oeste, no Noroeste e nos vales. Mesmo a Serra não deve escapar do calorão com registros de 33ºC a 34ºC na quinta.

Com a grande massa de ar seco e quente no Brasil, a instabilidade ficará retida entre 30ºS e 35ºS com muita chuva e temporais frequentes nesta semana no Centro da Argentina, Uruguai e parte do Rio Grande do Sul. No território gaúcho, alguns pontos do extremo Sul já pode ter chuva na quarta, mas instabilidade mais generalizada somente de sexta para sábado.

.

.

.

.

Fonte: MetSul Metereologia