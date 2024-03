Sorteio desta quinta da Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 135 milhões

O concurso 2.694 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 135 milhões para os acertadores das seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h desta quinta-feira (29), em São Paulo.

Caso tenha vencedor, o prêmio pago será um dos dez maiores da história. A lista considera os concursos regulares da Mega – ou seja, não inclui a Mega da Virada.

No sorteio da última terça-feira (27), ninguém levou o prêmio máximo.

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet, até as 19h.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Foto / Fonte: Agência Brasil