SOS Agro RS orienta que produtores não assinem prorrogações até que nova resolução do CMN seja anunciada

Embora novas medidas de apoio ao agronegócio gaúcho tenham sido anunciadas pelo ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, durante a 47ª Expointer, o setor segue aguardando por mais informações e detalhes para que os produtores possam, efetivamente, ter acesso aos recursos e às condições de prorrogação de suas dívidas. Como o próprio ministro afirmou durante o evento e em uma reunião com líderes após o anúncio, será necessária agora uma nova resolução do CMN (Conselho Monetário Nacional) para que tudo entre em vigor.



Fávaro disse ainda que a pretensão do Governo Federal era de enviar o texto ao conselho nesta segunda-feira (2) para que a resolução complementar à Medida Provisória 1247, que foi previamente informada pelo governo, pudesse sair o quanto antes e os agricultores darem um futuro mais claro e certo aos seus compromissos financeiros. No entanto, mais detalhes ainda não foram reportados e, por isso, o movimento SOS Agro RS orienta que os produtores ainda não façam sua adesão aos programas de prorrogação sem que conheça os detalhes de cada processo.



“O Movimento SOS Agro RS orienta que o produtor gaúcho que não prorrogue nada, que não assine nada nos bancos até que a Medida Provisória prometida na Expointer seja anunciada de fato. Sabemos que a dívida é muito grande, que há instituições financeiras beirando cerca de 148 mil operações em espera por uma solução do governo federal. Vai colapsar o sistema financeiro e hoje a pressão sobre o governo federal é maior por parte dos bancos do que do próprio produtor”, explicam os líderes da iniciativa.



A última informação sobre a qual os líderes do SOS Agro RS têm acesso é de que uma nova medida provisória seja divulgada nesta sexta-feira (5), porém, sem muitos detalhes conhecidos até agora.



“Assim, que o produtor não assine nada, não prorrogue nada, sem o cumprimento das promessas dos ministros Carlos Fávaro e Paulo Pimenta feitas na última sexta-feira na Expointer. Todo produtor deve aguardar que uma nova medida provisória seja divulgada”, complementa o movimento.



Durante toda a semana, pelas redes sociais, o SOS Agro RS vem compartilhando sua preocupação com as incertezas crescentes entre os produtores, aflitos por medidas efetivas que possam permitir-lhes a volta de suas atividades, em especial com uma nova safra prestes a ser iniciada. “As instituições financeiras estão proporcionando uma prorrogação para aqueles que se enquadram na MP 1247/24 e no Decreto nº 12.138 (…) Há uma promessa de melhorias nos textos dessa resolução, podendo abranger um número maior de agricultores. Portanto, aguardem estes anúncios. E ainda exigiremos a garantia da liberação dos novos custeios antes de assinar estas prorrogações”.









AgroNews