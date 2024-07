Soteldo é multado pelo Grêmio por atraso em reapresentação

O Grêmio decidiu multar Soteldo pelo atraso de dois dias na reapresentação, após participar da Copa América com a Venezuela. O atacante era aguardado na terça-feira pela manhã para participar do treino no CT Presidente Luiz Carvalho e, assim, ficar à disposição para o duelo contra o Cruzeiro. Porém, só desembarcou em Porto Alegre na quarta-feira e voltou ao clube nesta quinta-feira.





A postura de Soteldo, sem dar nenhuma explicação, gerou irritação internamente no Tricolor. Após a derrota para os mineiros, Renato Portaluppi afirmou que o jogador seria ouvido antes de qualquer punição: “Era para o Soteldo ter se apresentado na segunda. Ele pediu um dia de folga, foi dado, desde que chegasse para o treino da terça. Ele não se apresentou, e o clube fez de tudo para que ele estivesse no jogo, colocando até um avião para trazê-lo. Não conseguiu vir, só chegou à tarde. Ele deveria estar aqui e agora vamos ouvir as explicações dele. A partir daí, tomaremos as providências”.



A multa deverá ser a única medida disciplinar. Com isso, Soteldo deverá ficar à disposição para enfrentar o Operário-PR, no domingo, às 11h, no Centenário, em Caxias do Sul, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.