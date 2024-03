SpaceX lança com sucesso foguete mais poderoso do mundo

A terceira tentativa de lançamento do Starship aconteceu nesta quinta-feira (14). O foguete decolou às 10h25min (horário de Brasília). A nave fez um trajeto em direção ao Oceano Índico, passando pela África, e com objetivo de atingir as águas da costa da Oceania.

A contagem de 110 minutos começou às 7h, do horário local (às 9h, no horário de Brasília). Entre os novos objetivos para o lançamento estavam: conseguir abrir a porta do bagageiro, parte desenhada para permanecer fechada durante o voo, mas abrir no espaço para liberação da carga. Além disso, esperava-se testar uma transferência de propulsor da parte superior da nave.

A SpaceX planejava que o foguete caísse no Oceano Índico, para teste de novas técnicas de pouso e ainda garantir segurança pública. Contudo, não foi confirmado pela SpaceX se houve a queda como planejada ou se a espaçonave se desfez na atmosfera. A terceira tentativa de lançamento da nave não contou com tripulação.

A nave realizou uma decolagem tranquila e um voo dentro do previsto pela empresa. Aos 2min42s, ocorreu a separação do módulo propulsor. Aos 6mi45s, o módulo caiu no mar. A SpaceX afirmou que o foguete Super Heavy atingiu o Golfo do México, como era previsto pela empresa. No entanto, esse momento não apareceu na transmissão, portanto, não é possível confirmar o sucesso da aterrissagem.

A previsão era de que a trajetória durasse cerca de uma hora até o seu retorno. O tempo entre a decolagem e a reentrada na atmosfera foi próxima à expectativa. Segundo a SpaceX, alguns objetivos do teste foram cumpridos, mas não revelou quais. A nave seguiu sua trajetória, prevista para encerrar no Oceano Índico.

A Starship estava na atmosfera da Terra para encerrar a missão, mas a empresa informou que os satélites Starlink perderam a comunicação e não há informações sobre o que ocorreu com a espaçonave.

Fotos: Chandan Khanna Fonte: GZH