Os supermercados de Cachoeira do Sul irão abrir normalmente neste sábado, feriado de 7 de setembro,no horário das 8h às 20h30min. Já no domingo, irão abrir das 8h às 12h15min. A abertura dos Supermercados aos domingos e feriados, foi fruto de acordo recente entre o Sindigênero e o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Cachoeira.