Suposto Comprador Furta Caminhonete em Agudo, Mas é Rapidamente Localizado em Restinga Sêca

Agudo, 22 de Janeiro de 2024 – Na manhã da última segunda-feira, dia 22, uma revenda de veículos no Centro de Agudo foi alvo de um furto inusitado, quando um suposto comprador conseguiu levar uma caminhonete Amarok, com placas de Faxinal do Soturno, sem apresentar a documentação necessária. O incidente foi prontamente resolvido pelas autoridades, resultando na localização do veículo e do acusado no Balneário das Tunas, em Restinga Sêca.

Por volta das 10h30min, o indivíduo chegou à revenda, manifestando interesse na compra da Amarok e alegando a necessidade de levá-la a uma oficina para avaliação. O funcionário, confiando na palavra do suposto comprador, liberou o veículo sem verificar a documentação. No entanto, o indivíduo não retornou, levando a revenda a comunicar o ocorrido à Delegacia de Polícia local.

As imagens do sistema de videomonitoramento foram cruciais para rastrear o trajeto da caminhonete, que seguiu em direção a Restinga Sêca. Uma guarnição da Brigada Militar restinguense foi imediatamente acionada, resultando na localização do veículo e do acusado por volta das 13h, no Balneário das Tunas.

Este incidente assemelha-se a um caso semelhante ocorrido neste mês em Restinga Sêca, onde o veículo e o suposto comprador foram também prontamente encontrados pelas autoridades. A revenda em Agudo reforça a importância da verificação rigorosa da documentação antes de liberar veículos para evitar episódios como este. A polícia continua investigando o caso para garantir que todas as medidas legais sejam tomadas.