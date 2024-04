Suspeito de assassinar Fetto e seu pai, Beto do Oliveirense, é preso pela Polícia Civil no Bosque

A Polícia Civil de Cachoeira do Sul, através da DRACO e Sipac, realizou na noite desta quinta-feira, 04 de abril, a prisão do suspeito de ter cometido o assassinato de Vinicius Kochenborger Silva (Fetto) e seu pai Luis Alberto da Silva (Beto do Oliveirense) no dia 10 de março.

Tratado como suspeito do crime, Marcus Leandro Martinazzo, de 41 anos, foi preso no Bosque, interior do município. Com ele, foram apreendidos uma pistola 9mm, que teria sido usada para assassinar Fetto e Beto, além de 59 munições, uma moto, roubada em Santa Cruz e com as mesmas características da usada na noite do crime, assim como as roupas. Marcus é foragido do sistema prisional e tem antecedentes por homicídio e roubo.

Segundo a Polícia Civil, seguem as investigações para identificar o segundo indivíduo que participou do crime. A linha mais forte de investigação aponta que Fetto e Beto podem ter sido mortos por engano, sendo o alvo outra pessoa que trabalhava na lancheria Amsterdan da família.











Fonte: Fatos 24 Horas