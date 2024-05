 TEAcolhe Macrovales: Refúgio para famílias com autismo afetadas por calamidade

No meio do cenário de calamidade que assola nosso Estado, o TEAcolhe Macrovales emerge como um ponto crucial de auxílio e suporte para as famílias que lidam com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

No município de Cachoeira do Sul, duramente atingido pelas enchentes, muitas famílias enfrentam perdas significativas, desde documentos médicos importantes até compromissos de atendimento essencial. É neste contexto desafiador que o TEAcolhe Macrovales se destaca, oferecendo suporte, acolhimento e orientação para essas famílias afetadas pelas enchentes.

As famílias que foram impactadas pelas enchentes e perderam receitas ou laudos médicos, assim como aquelas que viram seus agendamentos de atendimento prejudicados, encontram no TEAcolhe Macrovales um ponto de apoio crucial. Seja para oferecer suporte emocional ou encaminhamento para serviços essenciais, onde a equipe do TEAcolhe Macrovales está pronta para fornecer assistência.

Para Saber Mais:



– Famílias de pessoas com Autismo atingidas pelas cheias podem buscar auxílio no TEAcolhe CMR Vales



Contato: 51 9 9679 5476

Endereço: Rua Sete de Setembro, 440