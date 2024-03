TEAprimora on-line tem 1.930 inscritos de todo país

O TEAcolhe Macrorregional Vales dá inicio nesta quarta-feira (13/03) ao curso TEAprimora, uma capacitação on-line promovida pelo Programa de Atendimento a Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Até o momento, informa a coordenadora da unidade organizadora, a pedagoga Daniela Von Rohr, o evento conta com 1.930 inscritos de todo o país, tendo em vista o crescente interesse de diferentes segmentos da sociedade pela causa do autismo e por uma postura mais inclusiva. A jornada de aprendizado tem a proposta de oferecer suporte às pessoas com TEA e ampliar o conhecimento e compreensão acerca do transtorno aos pais, familiares e profissionais das mais diversas áreas.

O curso será conduzido pela plataforma YouTube, de forma gratuita, oferecendo acesso fácil e flexibilizado para participantes de todo o país e será realizado sempre às quartas-feiras, às 19h. Serão vinte encontros conduzidos por profissionais renomados na área, abordando uma variedade de tópicos essenciais relacionados ao TEA, desde estratégias terapêuticas até práticas de inclusão e intervenção. “Estamos oferecendo mais uma oportunidade para que as pessoas busquem conhecimento e possam contribuir para uma sociedade mais consciente em relação ao TEA”, acrescentou Daniela. As inscrições para o curso serão realizadas exclusivamente através de um formulário disponível no Google Forms a todos os interessados.

TEAprimora

Início: 13 de março, com o tema Saúde Mental dos Cuidadores, a cargo da psiquiatra infantil Jandira Acosta

Local: Online, via YouTube, através do canal: https://www.youtube.com/watch?v=rVtj82A_7IU

Inscrições: Via formulário Google Forms: https://forms.gle/hx6yVwRkMbroByPN6

Autor:Viviane Souza