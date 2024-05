Tebet sobre RS: ‘Dinheiro chegará no tempo certo. Não é agora’

A ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, deu sua contribuição para a coletânea de atos insensíveis à população praticados pelo governo Lula, principalmente no tocante ao caos no Rio Grande do Sul, em razão das fortes chuvas que assolaram o estado. Nesta segunda-feira (6), durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto, para falar sobre as medidas financeiras emergenciais para socorrer os municípios do Rio Grande do Sul, ela disse que “o dinheiro vai chegar no tempo certo”, e concluiu que “não é agora”.



– (…) Não vai faltar dinheiro para o Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora – disse a ministra de Lula.



Em seguida, Tebet disse que não tem, sequer, o que ser liberado nesse momento, já que o governo ainda não recebeu as demandas dos prefeitos das cidades afetadas.



– Eles [prefeitos] não sabem o que pedir porque a água não baixou – declarou.

