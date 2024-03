Telmo Bauer secretário de Obras pede demissão do governo Angela

Telmo Bauer, secretário municipal de Obras, acaba de renunciar ao cargo no governo de Angela Schuh.

A surpreendente decisão foi tomada durante a reunião de secretariado.



De acordo com a secretária de Governo, Celeni Konig, Telmo alegou que sua saída é uma forma de evitar pressão sobre o vereador e presidente da Câmara, Ronaldo Trojahn, durante a votação do parcelamento de dívida do Faps, que deve acontecer na próxima semana.

Foi Trojahn quem havia indicado Telmo para o cargo no governo. Enquanto Angela define um substituto, a Secretaria de Obras ficará sob o comando do diretor Vilnei Freitag de forma interina.

Bauer desmentiu a secretária de governo e afirmou que sua renúncia foi motivada por questões de saúde em entrevista a jornal local.