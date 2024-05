Temporal provoca estragos em ao menos 14 municípios gaúchos

O temporal que atingiu o Estado no sábado (27) provocou estragos em ao menos 14 municípios gaúchos. Conforme a Defesa Civil do Estado, granizo, chuva e vento forte provocaram estragos no Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Vale dos Sinos, na Serra, região Central, Sul e Metropolitana. Os dados são da manhã deste domingo (28), divulgados pelo órgão estadual.



Vale do Rio Pardo



Dados preliminares reportaram que oito casas e uma indústria ficaram parcialmente destelhadas em Mato Leitão. Em vários bairros de Santa Cruz do Sul teve destelhamento, telhas quebradas e queda de árvores. Venâncio Aires foi registrado queda de granizo. Em Vera Cruz, três destelhamentos e duas árvores caídas.



Árvores caíram e interromperam alguns acessos em Santa Cruz do Sul.



Região Sul

Em Arroio Grande, 18 pessoas ficaram desalojadas. Segundo a Defesa Civil, cinco famílias foram retiradas preventivamente de suas casas por conta da elevação do arroio que corta a cidade. Em Pelotas, sete residências registraram problemas, além de ruas alagadas na área urbana e rural da cidade. Uma senhora precisou ser retirada dos escombros após uma laje desabar em cima dela. Ela não ficou ferida.

Serra

Cerca de 30 casas ficaram danificadas em Bom Jesus devido ao forte vendaval. A Defesa Civil municipal está realizando o atendimento com distribuição de lonas às residências atingidas. Em Monte Alegre dos Campos, 20 casas tiveram danos devido ao vendaval. Guaporé teve chuva forte e vento. Houve queda de árvores e algumas casas foram destelhadas.

Vale dos Sinos

Cinco casas ficaram alagadas em Estância Velha, sendo três no bairro União e dois no União/Tico-Tico. Em Novo Hamburgo foi registrada falta de luz em algumas residências e o muro do Colégio Estadual Dr. Wolfram Metzler. A Secretaria de Obras Públicas do Estado fará vistoria no local nesta segunda-feira (29) e irá isolar a área atingida. A Secretaria da Educação fará a contratação emergencial por meio de dispensa de licitação para a reconstrução.

Vale do Taquari

Em Boqueirão do Leão, a RS-422 está interditada, na altura da Comunidade de Quarto Léguas.

Região Central

Em São Martinho da Serra, o vento atingiu parte da área rural, causando danos materiais na rede elétrica.

Região Metropolitana

Algumas ruas ficaram alagadas e a prefeitura entregou lona para uma residência em Guaíba.

Falta de luz

A RGE afirmou na manhã deste domingo (28) que atende apenas casos isolados de falta de luz. No sábado (28), 16 mil pontos ficaram sem energia na região de atuação da concessionária. Na CEEE Equatorial o número caiu de 23 mil para 15 mil neste domingo.











GZH