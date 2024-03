Terça-feira será de calor escaldante no Rio Grande do Sul

Ar ainda mais quente começa a ingressar no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, o que irá fazer com que a temperatura se eleve mais em todas as regiões gaúchas. O calor se destaca ainda mais em cidades do Oeste e da Campanha, numa faixa que vai da região de Uruguaiana e Bagé. No Oeste, máximas de 35ºC a 37ºC devem ser esperadas à tarde. Máximas ao redor e acima de 35ºC são previstas para pontos da Campanha, vales e a Grande Porto Alegre. O sol predomina no estado, mas fortes áreas de instabilidade no Uruguai acabam espalhando nuvens em direção ao território gaúcho.

Cachoeira do Sul – 🌤Sol com algumas nuvens ❄16ºC ☀35ºC ⛱0.0mm💨 5 Km/h⬇️

O mês de março se aproxima já de sua metade e as condições de El Niño persistem ainda no Oceano Pacífico. Os dados mais recentes mostram um El Niño moderado. Embora já distante do seu pico do final do ano passado e se encaminhando para o seu final daqui a algumas semanas, o fenômeno ainda causa impactos no clima do Brasil e regional. Esta semana é prova. Dois importantes eventos meteorológicos têm lugar na América do Sul e ambos estão diretamente ligados ao El Niño. Onda de calor afetará o Norte da Argentina, Brasil, Paraguai e Bolívia. Enquanto isso, instabilidade forte e persistente com chuva intensa e tempestades atinge o Centro da Argentina e o Uruguai.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul

Santa Cruz 18°C / 36°C

Uruguaiana 23°C / 37°C

Santiago 18°C / 35°C

Passo Fundo 18°C / 31°C

Caxias do Sul 16°C / 31°C

Fonte: MetSul Metereologia