Terça-feira será de sol e temperatura amena no Rio Grande do Sul

Massa de ar seco deve predominar e garantir a presença de sol desde cedo na maior parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Nevoeiros e nuvens baixas poderão se formar entre a Campanha e a serra nas primeiras horas do dia. Por outro lado, a tarde será ensolarada em todo o território gaúcho. O vento predomina de leste/sudeste e deixa a temperatura amena na maioria das regiões. A temperatura sobe e alcança os 30°C na fronteira com a Argentina e oscila entre 26 e 28°C na maioria das áreas. No fim de tarde o vento se intensifica e deixa a sensação térmica reduzida ao ar livre.

A última semana de março será de predomínio de sol depois de um período de instabilidade e temporais que deixam um rastro de destruição no Estado. No interior gaúcho ainda há comunidades sem energia elétrica, com casas destelhadas e postes caídos. Nos próximos dias o tempo irá colaborar com a reconstrução dessas áreas e possivelmente em muitos pontos a normalidade será restabelecida nesta semana.

Os vendavais da última quinta-feira foram generalizados e tiveram ventos máximos de 140 km/h, o que não é rotina aqui no Estado. Nesta semana, contudo, na medida em que o canal de umidade da Amazônia estará todo voltando ao centro do país, o Sul terá uma massa de ar seco no comando das condições do tempo. Como resultado a chuva seguirá abundante por lá e escassa por aqui. A continuidade do tempo seco com aberturas de sol irá propiciar o aquecimento. A exceção será na sexta que poderá ter chuva no Nordeste do Estado entre a Grande Porto Alegre e a Serra.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul



Cachoeira do Sul 15°C / 29°C

Chuí 16°C / 23°C

Erechim 14°C / 27°C

Santa Maria 18°C / 26°C

Santiago 17°C / 26°C

Alegrete 19°C / 27°C









Fonte: MetSul Metereologia