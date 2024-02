Terça-feira será de sol entre nuvens no Rio Grande do Sul

O sol irá predominar no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, embora acompanhado por nuvens em todas as regiões. Pode ocorrer chuva localizada de verão no Norte do estado, nas proximidades da divisa com Santa Catarina. Será uma terça-feira com calor à tarde depois de uma manhã de temperatura agradável. As marcas nos termômetros vão se elevar mais na Fronteira Oeste com máximas acima de 30ºC. Na faixa costeira, devido à circulação de nuvens da tempestade tropical Akará em mar aberto, embora o dia com sol, em pontos extremamente isolados não se afasta chuva passageira.

Cachoeira do Sul – Sol entre nuvens ❄17ºC ☀32ºC ☔0.0mm 💨8 Km/h↖

O centro de baixa pressão na costa do Sul do Brasil foi elevado da categoria de depressão tropical a tempestade tropical, o estágio anterior a um furacão. Com isso, a tempestade foi nomeada e batizada com o primeiro nome da nova lista de nomes para ciclones que são atípicos no mar territorial brasileiro: Akará, uma espécie de peixe em Tupi. Akará é o primeiro ciclone a ser nomeado no Brasil desde a tempestade subtropical Yakecan, em maio de 2022, que deixou um morto em Porto Alegre e cerca de um milhão de gaúchos sem luz pelo vento intenso.

Confira algumas ínimas e máximas pelo Estado: