Terça-feira terá chuva em quase todo o RS, mas região Sul tem sol entre nuvens

Chove em boa parte do território gaúcho nesta terça-feira, 23. Áreas de instabilidade predominam na Metade Norte e há risco de chuva forte localizada. O céu fica encoberto com chuva a qualquer hora do dia e não se descarta temporais. A chuva volumosa deve se concentrar na primeira metade desta terça.



Cachoeira do Sul – 🌦chuva ❄17ºC ☀27ºC ☔ 17.8🌫7 Km/h↖



Chove também em outra como na Serra. No Litoral Norte e na Fronteira Oeste, o dia terá sol e chuva.

Do Centro em direção ao Sul, ocorre variação de nuvens com algumas aberturas de sol, porém com umidade em alta. Como resultado disso, a temperatura sobe mais em partes do Sul, Campanha e do Oeste.

Já nas áreas onde a instabilidade predomina a tendência é de pouca oscilação térmica. Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens, mas deve chover ao longo do dia. A mínima será de 19ºC e a máxima, de 27ºC.

Mínimas e máximas pelo RS:

Pelotas 18ºC / 26ºC

Passo Fundo 19ºC / 23ºC

Torres 21ºC / 25ºC

Santa Rosa 20ºC / 24ºC