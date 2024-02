Terça-feira terá mais chuva no Rio Grande do Sul

Tempo segue instável no Rio Grande do Sul nesta terça-feira e chove outra vez em todas as regiões do Estado. Já entre a madrugada e de manhã se espera chuva em vários pontos do território gaúcho. Da tarde para a noite, a instabilidade deve se concentrar na Metade Norte enquanto no Sul ocorrem momentos de melhoria.

Cachoeira do Sul – 🌦Chuva ❄22ºC ☀28ºC ☔45.3mm 💨8 Km/h⬆️

A chuva novamente será forte em pontos isolados com possibilidade de elevados volumes em curto intervalo, o que pode provocar alagamentos. Não podem ser descartados temporais localizados. Já a temperatura pouco se eleva com o quadro de instabilidade.

Uma área de baixa pressão atmosférica instabilizou o tempo no Rio Grande do Sul ontem com chuva generalizada no Estado e que foi forte a intensa em algumas localidades. Pancadas torrenciais atingiram alguns municípios, acompanhadas de trovoadas, trazendo elevados volumes em curto período, o que já era alertado pela MetSul Meteorologia.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul