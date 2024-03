Terça-feira terá tempo nublado e abafado

Massa de ar quente e úmida persiste sobre o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol aparece com nuvens no decorrer do dia na maioria das localidades, apesar de períodos de maior nebulosidade. Chuva irregular e mal distribuída atinge pontos do Centro, Metade Oeste e Metade Norte, especialmente da tarde para a noite. Em alguns pontos do Oeste já pode chover de manhã. No Sul e no Leste gaúcho, novamente chove pouco ou nada na maioria das localidades. Porto Alegre terá sol, nuvens e momentos de nublado e não se afasta instabilidade à noite. O dia é quente e abafado no estado.

O período de instabilidade no Rio Grande do Sul de uma semana que a MetSul alertou poderia trazer chuva extrema e temporais para o estado começou no final da semana que passou com acumulados excepcionalmente altos de chuva no Oeste do estado, mas o pior ainda está por vir e será entre quarta-feira e quinta por uma frente fria.

Confira as mínimas e máximas em algumas cidades do Rio Grande do Sul

Cachoeira do Sul 22°C /30°C

Santa Maria 21°C / 30°C

Rio Grande 23°C / 28°C

Chuí 21°C / 28°C

Caxias do Sul 19°C / 29°C

Fonte: MetSul Metereologia