Terceirizadas da Calçados Beira Rio devem tomar lugar da Calçados Jacob, conforme divulgado pela prefeitura

Uma sistemista da calçadista Beira Rio deve ocupar o prédio da antiga Jacob para instalar sua indústria ainda no primeiro semestre de 2024. A previsão é de que sejam gerados, inicialmente, 80 empregos diretos, com expansão para mais 60 no ano que vem, totalizando 140 vagas. Com a planta em pleno funcionamento, a empresa projeta 350 empregos diretos ao longo dos próximos anos.

A antiga Jacob foi notificada pela Comissão do Prodic para devolver os dois prédios que ocupa até o dia 24 de março de 2024. Atualmente sem produção e com o número de funcionários reduzido, a empresa usa o espaço para acomodar o maquinário e estoque. Em novembro, todos os funcionários foram demitidos, causando comoção na cidade e surpresa para a Prefeitura que soube pela imprensa das demissões.

Toda a documentação para a nova empresa ocupar o pavilhão maior já está na Prefeitura e deverá ser analisada pela Comissão do Prodic nos próximos dias. “A Comissão é soberana para conceder ou revogar incentivos”, explica a secretária de Indústria e Comércio, Vanessa Csaszar. A prefeita Angela disse que vai seguir o que for definido pela Comissão. “Ficamos felizes e aliviados com a conquista da sistemista pois a geração de empregos é algo de extrema relevância para a comunidade cachoeirense”, declarou Angela.

No pavilhão menor, que também será desocupado pela antiga Jacob, se instalará o Ateliê de Calçados Cachoeira, que também tem incentivo do Prodic.

Economia – Neste caso, o incentivo é o aluguel de 12 mil reais mensais, pagos pela Prefeitura. Com a transferência para o outro pavilhão, o Município vai economizar o valor de aluguel, podendo conceder incentivo para outra empresa.

FUNCIONÁRIOS DA JACOB

Os funcionários que ainda estão trabalhando para a Calçados Jacob deverão de perderem seus empregos caso a empresa tenha de desocupar o prédio, sem nenhuma garantia de contratação pelas empresas que ocuparão o lugar da mesma, devido as funções exercidas pelos mesmos.