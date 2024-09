Na noite desta quarta-feira, o Ginásio Derlizão foi palco de mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futsal, terceira divisão. A torcida compareceu em peso para acompanhar os jogos. Em quadra, o equilíbrio foi a tônica da noite, com partidas intensas e repletas de grandes lances. O campeonato segue com alto nível técnico e promete ainda mais nas próximas fases.

Athletico Nacional 1 x 0 Ajax

Carc 0 x 4 Athl. Lyon

Santa fé 1 x 3 SC. Independente

Red Bull Cancha Velha 5 x 1 Sociedade ZR