TJD-RS pede multa de até R$ 200 mil ao Inter no Caso Saci

A Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) denunciou o Inter pelo Caso Saci. O Colorado poderá ser punido em até R$ 200 mil pelo episódio ocorrido no Gre-Nal 441. A informação foi publicada pelo G1 e confirmada por GZH.

Na ocasião, Gustavo Acioli Astarita, o ator que interpretava o mascote colorado no clássico, foi acusado por importunação sexual por duas mulheres. Dias depois, ele foi indiciado pela Polícia Civil e demitido do cargo.

Na denúncia do TJD-RS, o Inter foi enquadrado duas vezes no artigo 243-G, §2º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Por esta razão, poderá ser condenado a pagar até R$ 200 mil. O texto também estipula a proibição de ingresso na praça esportiva por no mínimo 720 dias para o indivíduo identificado. A data do julgamento não foi divulgada.







Entenda o caso

Gustavo Acioli Astarita, ator que interpretava o mascote Saci, do Inter, foi acusado por duas mulheres de importunação sexual durante o Gre-Nal 441, no Beira-Rio, em 25 de fevereiro. A primeira queixa foi da repórter Gisele Kümpel (da Rádio Monumental, identificada com o Grêmio), afirmou ter sido beijada pelo homem após o terceiro gol do Inter no clássico.

A segunda queixa partiu de uma torcedora colorada que buscava uma foto com o personagem. Ela disse ter sido segurada à força e ouvido uma frase de conotação sexual. Em 14 de março, Astarita foi indiciado pela Polícia Civil por importunação sexual e demitido pelo Inter.

No âmbito criminal, o caso é tratado em segredo de justiça. Entretanto, o indiciamento ainda aguarda uma apreciação no Ministério Público do RS para ter sequência. Em 28 de março, o Tribunal de Justiça do RS atendeu ao pedido do órgão e deu mais 15 dias de prazo para análise.











Fonte: GZH