TNSG – Entenda o caso que ocasionou operação padrão

O caso envolve uma série de eventos relacionados ao aumento da tarifa de transporte público em Cachoeira do Sul, com participação da empresa de transporte (TNSG), da Prefeitura e do Conselho do Transporte. Vamos detalhar o desenrolar do caso:

Outubro de 2023:

A TNSG solicita um aumento da tarifa com base em cálculos técnicos realizados pela Prefeitura e aprovados pelo Conselho do Transporte. O valor proposto é de R$ 6,35.

A Prefeita se opõe ao aumento nesse momento.

Dezembro de 2023:

A TNSG faz uma segunda solicitação de aumento da tarifa, argumentando que os custos operacionais, como combustível, peças, pneus e salários dos funcionários, aumentaram.

A Prefeita decide encaminhar o pedido para análise técnica e, posteriormente, para o Conselho do Transporte.

Janeiro de 2024:

O Conselho do Transporte homologa os valores de R$ 6,35 que já haviam sido aprovados em agosto de 2023.

A Prefeita, após consultas aos sindicatos dos trabalhadores e patronais, decide conceder um aumento de tarifa menor, fixando-a em R$ 6,00. Ela se compromete a analisar a possibilidade de subsidiar os R$ 0,35 por passageiro para evitar impacto direto nos usuários.

Na sexta-feira, ao final da tarde, a Prefeita assina o decreto de aumento, comunicando o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte e a TNSG que a publicação oficial ocorreria na segunda-feira, com a nova tarifa válida a partir da zero hora de 23/01/2024.

Desdobramentos:

A Prefeita não publica o aumento conforme anunciado, o que causa instabilidade na categoria dos trabalhadores do transporte.

Como resposta, os trabalhadores decidem iniciar uma operação padrão, cumprindo os horários normais nos picos, mas reduzindo os horários durante as 9 às 11 horas e das 14 às 17 horas para protestar contra a falta de publicação do aumento.

Em resumo, o caso envolve um conflito entre a decisão da Prefeitura de conceder um aumento menor do que o solicitado pela TNSG, a possibilidade de subsidiar parte do aumento e a reação dos trabalhadores diante da não publicação oficial do aumento, resultando em uma operação padrão.