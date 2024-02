Torcedores do Grêmio terão 2 mil ingressos para o Gre-Nal de domingo

O Beira-Rio vai receber um grande público para o clássico Gre-Nal 441, que acontece no domingo, às 18h, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. Para a torcida do Grêmio, foram disponibilizados 2 mil ingressos, que também foram esgotados ontem à tarde, pelo portal do associado, a partir das 16h. Cada bilhete custa R$ 80 e só é permitida a venda de um ingresso por CPF.

A partir de hoje, às 14h, o torcedor que garantiu a reserva pela internet poderá retirar o ingresso físico na bilheteria Sul da Arena. O pagamento será feito no local.

Nessa quarta-feira, o Inter anunciou que a torcida colorada esgotou todos os ingressos das áreas geridas pelo clube. Restam apenas entradas para o Coração do Gigante, local administrado pela Brio.

Os bilhetes restantes estarão disponíveis no site disponibilizado pelo Inter. A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, funcionará amanhã e sábado, das 10h às 17h. No dia do jogo, a bilheteria abre às 10h e funciona até o final do primeiro tempo.