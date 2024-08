Touro de Cachoeira do Sul: com 1.450kg, Hudson é bicampeão como animal mais pesado da Expointer

O touro Hudson, da raça Limousin, se consagrou mais uma vez como o animal mais pesado da Expointer, consolidando seu título de bicampeão. Criado na Fazenda Boa Esperança, em Cachoeira do Sul, Hudson impressionou novamente com seus 1.450 quilos, superando a marca de 1.410 quilos que o coroou como o mais pesado da feira em 2023.

Hudson é bicampeão como o animal mais pesado da Expointer – Foto: Guilherme Hamm / Secom



Hudson é um bovino de corte de cor vermelha e é descendente de campeões: filho do touro francês Duvalier e da vaca 3M Xuza, que já foi grande campeã Limousin da Expointer. Aos cinco anos de idade, ele reafirma sua posição como um dos maiores exemplares da raça no Brasil.

O proprietário da Fazenda Boa Esperança, Edgar Lima, já confiante no desempenho de Hudson, previu que o touro manteria o título de mais pesado da Expointer, e sua previsão se concretizou.



“Quando notamos que o animal tem boa filiação, damos a ele uma atenção especial. Após o desmame, ele é recolhido para que seja domado e passa a fazer três refeições ao dia, comendo uma pastagem de qualidade, selagem de milho, pasta de soja e uma ração a base de proteína. Além disso, o bovino passa por um tratamento com vitaminas e vermífugos. A sensação de ter um animal destaque é muito boa e isso faz com que a fazenda ganhe atenção nacional”, destaca Lima.

Edgar Lima o Cacaio, dono da fazenda Boa Esperança e do touro Hudson – Foto: Guilherme Hamm / Secom



A vitória de Hudson na Expointer 2024 destaca a importância da raça Limousin no cenário nacional e fortalece a reputação da Fazenda Boa Esperança como um dos principais criadores do país. Com mais essa conquista, Hudson da Boa Esperança entra para a história da feira, deixando sua marca como um gigante na pista e um exemplo de excelência na pecuária.









Asscom Expointer