Tragédia em Dona Francisca: Irmãos Gêmeos Perdem a Vida em Acidente de Trânsito

Uma terrível tragédia abalou a cidade de Dona Francisca na noite de quinta-feira, 14 de março, com a perda dos irmãos gêmeos Régis e Renan Petterini, ambos com 24 anos de idade, em um acidente de trânsito fatal. O incidente ocorreu por volta das 18h na ERS 348, envolvendo uma motocicleta e um caminhão.

Segundo relatos, a colisão entre a motocicleta, conduzida pelos jovens irmãos, e o caminhão resultou em danos irreparáveis, levando à morte imediata de Régis e Renan devido aos graves ferimentos sofridos no impacto.

O condutor do caminhão, um indivíduo de 72 anos, também residente de Dona Francisca, não sofreu ferimentos no acidente. As autoridades locais confirmaram que o teste do etilômetro realizado no motorista deu negativo para o consumo de bebida alcoólica, descartando assim a influência do álcool como causa do acidente.

A Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias prontamente responderam à ocorrência, conduzindo as investigações necessárias para esclarecer os detalhes do acidente.

Este trágico incidente serve como um lembrete sombrio dos perigos do trânsito e das consequências devastadoras que podem resultar de um momento de distração ou descuido. A comunidade de Dona Francisca lamenta profundamente a perda dos jovens irmãos e se une em solidariedade à família Petterini neste momento de dor e luto.

Foto: Polícia Civil