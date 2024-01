Tragédia na BR 290: Colisão Fatal em Rio Pardo Deixa Dois Mortos

Acidente fatal na BR 290, em Rio Pardo, resulta em duas vítimas fatais Na manhã desta segunda-feira, por volta das 8h, uma tragédia ocorreu no km 236 da BR 290, envolvendo uma colisão frontal entre uma Montana de Imbé e um caminhão Ford Cargo de Santa Maria.

Os dois ocupantes não identificados da Montana perderam a vida no local do acidente, enquanto o motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. O impacto da colisão causou a perda de controle do caminhão, levando-o a sair da pista e colidir a Montana contra uma árvore.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está presente no local conduzindo a perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente. Até o momento, as identidades das vítimas não foram divulgadas. Apesar da gravidade da situação, o tráfego na BR 290 permanece sem bloqueios.