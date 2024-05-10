Tragédia no RS: quais são os nomes dos mortos confirmados pela Defesa Civil

A Defesa Civil divulgou na quinta-feira (9) as listas de mortos e desaparecidos em decorrência das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.
Segue a lista de mortos:
ADEMIR JAEHN MASCYEJEWSKI
ADRIANA TRINDADE DE OLIVEIRA
ALEXSANSER JUNIOR DA SILVA
ALZEMAR FOSTER
ANDRIGO OLIVEIRA DE AVILA
ARIEL SOARES DE OLIVEIRA
ARTEMIO COBALCHINI
ATANÁCIO WALMOR FUCHS
AVELINO MARCHIORI
BEATRIZ ERTHAL
BERNADETE MARQUES DA SILVA
CARLOS GAIESKI DE ARAÚJO MACHADO
CARLOS WOLFART
CAROLINA SILVEIRA LOPES
CATHARINA RIZARDO BELLE
CELI FUCHS
CELOMAR AVILA DE OLIVEIRA
CLECI BERGENTHAL
DELCIO BERGENTHAL
DELMAR WALDOMIRO SANDER
DIRCEU MILANI
EDNA NEVES FERREIRA
ELISA BUCCO TOMASI
ELIZANE MEDIANEIRA MILANI BUSS
EMILY ULGUIN DA ROCHA
ENEIDA VARGAS
ENPIDIO CAPRA
EVA MARCHIORI
GLADIS ELISABETH DA SILVA
HELGA SUSANA HEIN
HELIO HEIN
ILO ANTONIO MARIA
IVONETE MARIA COBALCHINI
JARVES DA SILVA
JEISEL LUAN DRANDINE DE MATOS
JOÃO ARLINDO GREGORY
JOAO CARLOS ERTHAL
JOÃO NELIO SILVA BARBOSA
JOÃO PEDRO DUARTE VIEIRIA
JOCEMAR ZIMMERMANN BRANCHINE
JOSÉ ADAIR OLIVEIRA
JOSE ALZEMIRO DE MORAES
JOSEMAR EDUARDO LEMOS DIAS
JOSIANE MACHADO
JOSIANI CAROLINI DA SILVA
JUAN FALCON BARRIOS
JULIA IZÉ
JULIO ANTONIO MARIA
KAÍQUE ANDRIEL LUDVIG SANTOS
KAUANE DE ARAÚJO MACHADO
LEANDRO FORTES CARVALHO
LIANE ULGUIN DA ROCHA
LOTHAR SCHMITT
LUCIA RAMOS CHRISTILLINO
LUIZ CARLOS SCHUTKOVSKI
MARCO ANTONIO PETTER
MARIA CONCEIÇÃO COELHO
MARINA DE BRITO DE MORAES
MÁRIO JOSÉ FORTI
MARIO RENATO DA SILVA
MATEUS PEREIRA
MATEUS TANSANI
MATILDE VERONICA ZIMMERMANN
MELÂNIA NEUMANN
MIGUEL EDUARDO DE OLIVEIRA DIAS
NELSON SCHAFFER
NITIELE LUDVIG
NOELI DA ROSA DUARTE
OLANDINA ANNA BARTZ
OLIDE PIERINA BRONDANI
OLINDO LOPES
ONÉRCIO GIOVANE SILVEIRA FARIAS
ONORE SCHEFFER BAUER
ORLANDO DA SILVA
PALOMA MELLO DA SILVA
PRISCILO
REJANE MARIA VIEIRA
RODRIGO CAGOL
RODRIGO DE ÁVILA NUNES
RODRIGO LUIS PEREIRA
RUDIMAR BRANCHINE
SANTINO SILVA DOS SANTOS
SAYANE ISABELLE DA SILVA
SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES DOS ANJOS
SILVANE SOARES
SILVIO ANTÔNIO PELLICIOLI
VALERIA MARIA GREGORY
VILMAR ENAR LOZADO
WAGNER OLIVEIRA
Entre os óbitos há 18 pessoas ainda não identificadas, totalizando 107 mortos até o momento.
Defesa Civil RS