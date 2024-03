A Secretaria Municipal de Obras precisou colocar cavaletes e deixar o trânsito em meia pista na Rua Marechal Floriano entre as ruas Presidente Vargas e Major Ouriques. Neste trecho, está liberado o trânsito apenas no sentido centro/bairro. A interrupção no trânsito em um lado da via foi necessário após o surgimento de um buraco em frente a sede da Unicred (esquina da Marechal Floriano com Major Ouriques).

A Secretaria de Obras fará a substituição dos canos que estão quebrados naquele ponto. A Prefeitura já tem registro de preço para a compra de canos, mas a empresa habilitada não tem em estoque canos de 80 centímetros e terá que fabricar o artefato, que leva de 10 a 15 dias para atingir o ponto de cura e poder ser usado. Ainda não se sabe quantos tubos precisam ser usados para consertar esta canalização.















Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Cachoeira do Sul