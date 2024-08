Três postos de saúde estão abertos a noite em Cachoeira para combater doenças de inverno

As três maiores unidades de saúde de Cachoeira do Sul seguem com o terceiro turno de trabalho com o objetivo de atender a crescente demanda de atendimentos tradicionalmente verificada nesta época do ano com a disseminação das chamadas doenças de inverno. As Estratégias de Atenção Primária (EAPs) Central (localizada na Rua Conde de Porto Alegre, 1271), Marina e Centro Social Urbano oferecem horário extra de atendimento, das 17h às 21h30min, de segundas às sextas-feiras, com foco no enfrentamento às doenças respiratórias e sintomas gripais, dada a maior incidência dos casos de gripe e covid-19 e o percentual de internações hospitalares que estas doenças têm provocado.



Pela similaridade de sintomas e, considerando o pós-enchente que acometeu a região, o turno adicional é focado também no atendimento de doenças causadas pelo contato com água contaminada, como a leptospirose, e no combate à dengue, cuja contaminação evoluiu após as inundações. A ampliação dos serviços de saúde é viabilizada pela Administração Municipal a partir dos recursos repassados pelos governos estadual e federal para ações de enfrentamento dos eventos climáticos.



Portarias do Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde garantiram ao Município incentivos financeiros no âmbito da atenção primária visando ampliar o acesso da população a serviços essenciais que garantam assistência, diagnóstico, tratamento, prevenção e controle de enfermidades provenientes da exposição de risco decorrente do desastre meteorológico por chuvas intensas. O planejamento da gestão municipal visa reforçar a operacionalização dos protocolos e das condutas clínicas da atenção básica pelo período de seis meses, o que garantirá o horário especial até janeiro de 2025.





TRIAGEM

Na faixa de horário das 17h às 21h30min (com unidades encerrando expedientes às 22h para quem buscar os serviços até às 21h30min), a prioridade ocorre para portadores de infecções respiratórias e demais sintomas gripais, casos suspeitos de dengue, leptospirose e, ainda, para quem buscar a imunização para gripe, covid-19 e demais doses do calendário de rotina.



Rotinas da atenção básica (como acompanhamento pré-natal, exames citopatológicos e curativos, por exemplo) foram transferidas para o horário habitual de funcionamento dos postos de saúde, das 7h às 12h e das 13h às 16h. Com a ampliação do expediente, a meta da Administração Municipal é concentrar a demanda sazonal na rede pública, desafogando a carga de trabalho que hoje acaba sendo concentrada nos serviços de urgência, como a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a Emergência do Hospital de Caridade e Beneficência (HCB).



TERCEIRO TURNO NA SAÚDE PÚBLICA



Foco para síndromes respiratórias (H1N1, covid-19), dengue, leptospirose e serviço de vacinação de rotina



Horário: 17h às 21h30min de segundas às sextas-feiras



Locais: EAP Central (Rua Conde de Porto Alegre, 1271), EAP Marina e EAP Centro Social Urbano