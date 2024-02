Troféu “Heroínas 365 dias por ano” será entregue no dia 4 de março

No dia 4 de março, a Câmara de Vereadores de Candelária irá realizar mais uma edição do troféu “Heroínas 365 dias por ano”, uma iniciativa que reconhece e celebra a importância das mulheres na comunidade. A cerimônia de entrega terá início às 19 horas e contará com a presença de autoridades, familiares das homenageadas e público em geral, para celebrar o destaque de cinco mulheres em diferentes áreas. Para aqueles que não puderem comparecer pessoalmente, a cerimônia será transmitida ao vivo pelos canais do Facebook e YouTube da Câmara de Vereadores.



Essa ação ressalta não apenas o papel fundamental das mulheres na comunidade, mas também o compromisso da Câmara de Vereadores em reconhecer e valorizar suas contribuições para o desenvolvimento e bem-estar de Candelária. As cinco mulheres homenageadas em 2024 foram indicadas por diferentes bancadas e organizações locais. Lurdes Severo foi indicada pela bancada do Progressistas, Odete Jochims pela bancada do PSDB, Liane Carvalho de Souza pela bancada do PSB, Maria de Lurdes Bernadete Ellwanger pela bancada do PTB, e Fabiola Freitas Henker pela ONG SOS Bichos de Candelária.



A entrega do troféu “Heroínas 365 dias por ano” é promovida pelo legislativo municipal desde 2014 e, como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, é um momento para destacar as mulheres que, com seu trabalho e dedicação, inspiram e fazem a diferença na vida de tantas pessoas.