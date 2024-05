UAB abre inscrição para Licenciatura em Letras Português/UFSM

A UAB/Cachoeira do Sul está com inscrições abertas para o processo seletivo complementar do curso de Licenciatura em Letras Português/UFSM – EAD. As inscrições podem ser feitas até 7 de maio.

Todas as informações necessárias para inscrição estão no edital, sendo imprescindível a leitura pelos candidatos: https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/editais/039-2024. Ao todo são 39 vagas distribuídas em Cachoeira do Sul, Encruzilhada do Sul, Panambi, São Gabriel, Sapucaia do Sul e Três de Maio. As inscrições podem ser feitas até 7 de maio.