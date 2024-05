UAB comunica cancelamento do processo seletivo de Licenciatura em Ciências Biológicas

Em virtude da situação de calamidade do Estado e da inviabilidade de aplicar provas nos diferentes polos, distribuídos em várias cidades do interior, a Coperse/UFRGS comunica que está suspenso, sem data definida para a realização, o processo seletivo Licenciatura em Ciências Biológicas, que seria aplicado em 19 de maio de 2024. A nova data será comunicada a todos interessados no momento oportuno.

Todas as informações sobre a seleção podem ser acompanhadas na página: : https://www.ufrgs.br/…/pse-licenciatura-em-ciencias…/