A UAB polo de Cachoeira do Sul divulga a lista de aprovados em Licenciatura em Matemática UFPEL Ead e o edital com as informações de matrícula.

Classificados Licenciatura em Matemática EAD UFPEL UAB Cachoeira do Sul:

https://wp.ufpel.edu.br/cra/files/2024/02/E0382023_Aprovados_Classificacao.pdf



Edital informações matrícula:

https://wp.ufpel.edu.br/cra/files/2024/02/Edital-UAB.pdf