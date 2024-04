UFSM apresenta proposta para projeto de macrodrenagem da Sanga da Micaela

A UFSM campus Cachoeira do Sul, por intermédio do GRIN – Núcleo de Estudos em Gestão de Riscos e Infraestrutura apresentou à Prefeitura a Proposta de Estudo de Concepção da Macrodrenagem da Bacia da Sanga da Micaela. A proposta é uma resposta à busca do Governo Municipal por uma solução efetiva para as inundações que são recorrentes na cidade e que já causaram grandes transtornos e prejuízos, como no dia 23 de dezembro do ano passado.

A Sanga da Micaela faz parte da Bacia do Amorim e corta a cidade em muitos pontos. Ao transbordar, no episódio do ano passado, ficou evidente a necessidade de intervenções que garantam o melhor escoamento da água da chuva.

A proposta técnica do GRIN explana as fases do Projeto, com estudo de viabilidade e anteprojeto, projeto básico e executivo, execução e controle e encerramento.

Além da equipe do GRIN, que é composta por engenheiros civis, administrador, engenheiro ambiental e arquitetura, o projeto terá a participação da Rhama Analysis, empresa especialista em soluções ambientais.

“Quero deixar esse projeto para a cidade pois esse estudo contempla as ações que precisam ser feitas nos próximos anos e que vão evitar diversos transtornos como esse que enfrentamos e que ainda estamos trabalhando para organizar”, declarou a prefeita Angela Schuh.

Equipe GRIN:

Professora Carolina Kuhn Novakoski – Engenheira Civil (UFRGS), Doutora em recursos Hídricos e Saneamento (UFRGS), atua na área da Engenharia Hidráulica;

Professor Lucas Delongui – Engenheiro Civil (UFSM), Doutor em Engenharia Civil (UFRGS), atua nas áreas de geotecnia e pavimentação;

Professor Lucas Veiga Ávila – Administrador (URI), Doutor em Administração (UFSM), atua nas áreas de Desenvolvimento Sustentável e Planejamento Estratégico;

Professor Regis Leandro Lopes da Silva – Engenheiro Ambiental (UFN), Doutor em Recursos Hídricos (UFRGS), atua nas áreas de Hidrologia, Hidráulica e Hidrovias;

Professor Robison Keith Yonegura, arquiteto e urbanista (UEL), doutor em Arquitetura e Urbanismo (USP), atua nas áreas de projeto, urbanismo e representação gráfica.

Equipe Rhama Analysis:

Professor Daniel Winter – Engenheiro Civil e Doutor em Engenharia Civil (UFRGS), atua nas áreas de geotecnia, infraestrutura de engenharia, obras de terra e fundações;

Professor Fernando Schnaid – Engenheiro Civil (UFRGS), Doutor em Ciência de Engenharia (Oxford), atua na área da geotecnia. _________________________









Texto e foto: Eloisa Uliana

Assessoria de Imprensa

Prefeitura de Cachoeira do Sul