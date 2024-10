UFSM/Cachoeira realizara Dia de Campo: Inovações no cultivo de trigo e sustentabilidade

No próximo dia 24 de outubro, a partir das 14h, acontecerá o Dia de Campo de Inverno, um evento voltado para o setor agrícola, realizado na área experimental da UFSM em Cachoeira do Sul. O evento reunirá produtores, técnicos, professores, alunos e interessados para explorar as mais recentes inovações no cultivo de trigo e manejo sustentável. Será uma oportunidade imperdível para conhecer de perto soluções tecnológicas que estão impactando o agronegócio e impulsionado a produtividade no campo.



O destaque do dia será a visitação a seis estações experimentais, onde serão apresentadas 22 cultivares de trigo na vitrine. Além das variedades, os visitantes poderão observar e discutir manejos de produtos biológicos e suplementação luminosa, técnicas inovadoras com grande potencial de aumentar a produtividade de maneira sustentável.



O evento será dividido em duas áreas principais: um tour guiado pelas estações experimentais e uma área de convivência e exposição, onde diversas empresas estarão apresentando seus produtos e soluções para o agronegócio. Os participantes poderão interagir com essas empresas, trocar experiências e explorar novas oportunidades de negócios. Estima-se a presença de mais de 150 pessoas.



A pré-inscrição pode ser feita através deste link. A previsão do término é até as 18h, e ao final das atividades, será servido um delicioso coffee break, proporcionando um momento de descontração e networking.O evento conta com o apoio de importantes empresas do setor agrícola, como Sicredi, Tritec, Afubra, Bionat, Biotrigo, Spray Expert, Divinut e Sementes Estrela, que foram essenciais para a sua realização.