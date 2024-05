UFSM: Credenciamento aberto para visitação de escolas e universidades na 24ª Fenarroz

A 24ª Fenarroz – Multifeira do Agronegócio, que acontece de 28 de maio a 2 de junho no Parque da Fenarroz, em Cachoeira do Sul, abriu credenciamento para visitação de escolas e universidades. As instituições interessadas em agendar uma visita devem entrar em contato com a secretaria da Fenarroz pelos números de telefone (51) 3722-2425 ou pelo e-mail secretaria@fenarroz.com.br.

As datas disponíveis para a visitação são 28 de maio (terça-feira) durante todo o dia e 29 de maio (quarta-feira) durante a manhã. É importante que as escolas e universidades forneçam uma lista com o número de alunos, nome e ano escolar para a equipe da Fenarroz.

A feira oferece aos estudantes a chance de conhecer as inovações do agronegócio, com expositores de diversos setores, como agricultura, indústria e comércio. Neste ano, o evento traz o Espaço AgroTec, com as últimas tendências em tecnologia e inovação para o campo. Será uma experiência enriquecedora para os estudantes, que poderão aprender e interagir diretamente com profissionais e entusiastas do setor.

Não perca a oportunidade de levar seus alunos à 24ª Fenarroz. Agende sua visita e aproveite essa oportunidade de aprendizado e conhecimento.