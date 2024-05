UFSM-CS e Rotary Integração oferecem limpeza e secagem de eletrônicos danificados por enchente

Os alunos do curso de Engenharia Elétrica da UFSM-CS, em parceria com o Rotary Integração, estão oferecendo serviços de limpeza e secagem de equipamentos eletrônicos danificados pela enchente. A ação contempla aparelhos como TVs, micro-ondas, geladeiras e máquinas de lavar roupa.

O atendimento presencial será realizado no campus da UFSM em Cachoeira do Sul, no Prédio D3, nesta sexta-feira, 10 de maio, das 9h às 18h. Os interessados podem se cadastrar pelo WhatsApp pelo número (51) 98983-0176, fornecendo as seguintes informações:

Nome completo

CPF

Endereço

Contato

Tipo de eletrodoméstico ou eletrônico

Detalhes do equipamento

Ressalta-se que os aparelhos devem estar inteiros, sem danos ou quebras, para possibilitar a avaliação e eventual recuperação. Os serviços não incluem conserto de celulares, tablets, notebooks e computadores.

É importante destacar que não há garantia de conserto de todos os equipamentos. Aparelhos que necessitam de peças específicas ou conhecimento técnico avançado podem não ser reparáveis.









UFSM – Cachoeira do Sul