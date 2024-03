Unisc apresenta projeto da Medicina no Cacisc Meio-Dia

A Universidade de Santa Cruz apresenta amanhã, dia 13, no evento Cacisc Meio-Dia, no Sindilojas, o projeto de implantação do curso de Medicina para Cachoeira do Sul. O reitor Rafael Henn e a diretora de ensino, Giana Diesel Sebastiany, serão responsáveis por detalhar o documento que será inscrito no edital do Governo Federal.

O evento será prestigiado por lideranças locais e regionais. Prefeitos de cidades da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde estão confirmados no almoço que servirá também para mostrar a força política da região na busca pelo curso.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente, no Sindilojas, ou na hora do evento.

Fonte:

Assessoria de Imprensa

Prefeitura de Cachoeira do Sul