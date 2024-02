Unisc reforça o pedido de imóvel para instalação da faculdade de Medicina

A Unisc convocou uma reunião online com a Comissão Pró-Medicina de Cachoeira do Sul, nesta segunda-feira (19), para tratar das atualizações do Edital que prevê a abertura de novos cursos em todo país.

A Universidade marcou para o dia 6 de março a assinatura de um termo de cooperação entre a Prefeitura, o HCB e a Unisc, onde deve constar o que compete a cada um dos entes. A assinatura fará parte de um evento onde a comunidade estará convidada a prestigiar o importante momento.

O reitor Rafael Henn lembrou que uma das exigências do edital é a indicação do prédio para instalação, o que deve acontecer até o dia 15 de abril. “Junto à documentação a ser protocolada, devemos indicar o endereço e fotografias do prédio em que será instalado o curso”, conclui o reitor. A indicação deve vir acompanhada da viabilidade do mesmo, informações estas que são obrigatórias no projeto a ser protocolado pela Universidade junto ao Governo Federal e que não podem ser alteradas, sob pena de desclassificação da universidade.

A Prefeitura tem como indicação o prédio do Hospital da Liga, já visitado e aprovado pelos representantes da Unisc. Será necessário o aporte de recursos financeiros do Município para adquirir e deixar o prédio em condições.

Para lembrar – Uma das obrigações apontadas no Edital é de que a universidade deve investir na saúde básica do município de 5% a 10% por ano dos valores das mensalidades. Conforme cálculo da Comissão, esse valor já iniciaria em 800 mil reais anuais com a primeira turma.