USO DOS CELULARES É PROÍBIDO EM ESCOLAS DE NOVO CABRAIS

Nesta semana, a Educação de Novo Cabrais marcou o encerramento do primeiro ciclo de reuniões com pais, abrangendo as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) São Roque, Teófilo Teodoro Streck e Pedro Lovato, além da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Nossa Senhora de Fátima.

Um dos pontos centrais das discussões foi o uso das novas tecnologias, com foco especial nos smartphones, abordando tanto os benefícios quanto os malefícios do uso inadequado e indiscriminado dessas ferramentas.



Sem celular na sala de aula



Como resultado das deliberações, foi decidido em assembleia que o uso de celulares durante as aulas não será permitido, em conformidade com lei estadual nº 12.884 de 03/01/08, que proíbe o uso dos dispositivos móveis na sala de aula pelos alunos e professores.

O aluno que utilizar celular ou outros aparelhos eletrônicos, durante o período da aula e nos corredores internos da escola, terá os mesmos recolhidos e entregues à equipe diretiva.

Esta medida, adotada após discussões entre pais, professores e gestores escolares, busca promover a concentração dos estudantes nas atividades educativas, minimizando distrações e potencializando o processo de ensino-aprendizagem.



Cultura de respeito



Outro tema de reflexão importante foi a crise de autoridade e a falta de limites, questões que permeiam não apenas os espaços escolares, mas também têm impacto significativo na formação dos estudantes e no ambiente educacional como um todo.

Este evento foi conduzido com o intuito de explorar as diversas dimensões da educação, contemplando aspectos físicos, pedagógicos, didáticos, docentes, discentes e socioemocionais.

O ato contou com a participação do prefeito Leodegar Rodrigues, da secretária de Educação Rosana Cristina Kohls, professora Suzemar Camponogara, diretores escolares e equipe pedagógica.