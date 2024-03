Vacinação contra gripe começa nesta segunda-feira em todo o RS

A campanha de vacinação contra a gripe inicia-se, oficialmente, nesta segunda-feira (25) no Rio Grande do Sul. Nesta primeira etapa, o imunizante será disponibilizado para os grupos prioritários, estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Ao todo, 480 mil doses foram destinadas para o Estado.

As vacinas começaram a ser distribuídas para as 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) do RS no dia 19 de março. Conforme orientação da Secretaria Estadual da Saúde (SES), por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), os municípios já poderiam iniciar a aplicação das doses assim que recebessem os imunizantes.

A diretora do Cevs, Tani Ranieri, reforça a importância da vacinação, especialmente, de alguns grupos prioritários:

— Os grupos elencados para vacinação permanecem sendo os mesmos da campanha do ano de 2023 e a gente chama atenção para a importância de alguns grupos com maior vulnerabilidade, que são eles as crianças, extremamente importante porque nós temos visto um aumento de ocorrência de casos de influenza neste grupo etário, e os idosos, que também registra um aumento do número de casos e um aumento, inclusive, de internações por síndrome respiratória aguda grave associadas à influenza.

Tani também destaca a necessidade das gestantes, puérperas, indígenas e população com comorbidades de buscarem o imunizante. Por fim, ela chama a atenção dos profissionais de saúde para se vacinarem:

— Eu chamo atenção para os profissionais de saúde que são a força de trabalho neste momento para a gente dar seguimento aos atendimentos do momento em que estamos vivendo, em que temos não só uma epidemia de dengue, mas também uma circulação do SARS-CoV-2, ou seja, casos de Covid-19 também aumentado neste período do ano, e uma circulação maior de casos de influenza.

De acordo com o MS, a campanha de vacinação contra a gripe encerra no dia 31 de maio. O Dia D da Vacinação está programado para 13 de abril. Nessa data, os municípios são orientados a realizar atividades de mobilização junto às suas comunidades para que a população procure os postos de vacinação.





Grupos prioritários

A SES-RS informou que a estimativa de pessoas a serem vacinadas no Estado, conforme os grupos prioritários, é de 4.973.674 habitantes. A meta é vacinar 90% de cada um dos grupos.

Confira os grupos prioritários:

Crianças (a partir dos seis meses a menores de seis anos de idade; e indígenas e com comorbidades – dos seis meses aos nove anos de idade)

Trabalhadores de saúde (em atividades na assistência, vigilância, apoio, cuidadores, doulas/parteiras e estudantes prestando atendimento em serviços de saúde)

Gestantes

Puérperas

Professores de todos os níveis

Povos indígenas

Populações Quilombolas

Idosos com 60 anos ou mais de idade

Pessoas em situação de rua

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das forças armadas

Pessoas com doenças crônicas e não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário

Trabalhadores portuários

População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Recomendações

As pessoas que apresentam sinais e sintomas de gripe, principalmente febre, devem esperar a melhora do quadro de saúde para receber a vacina da influenza, de acordo com a diretora do Cevs. Ela também recomenda que as pessoas aproveitem a ida à unidade de saúde para, também, receber a dose da vacina bivalente, contra a Covid-19, caso também esteja no grupo que têm orientação para receber o imunizante em 2024.

A SES recomenda, ainda, o uso de máscaras de proteção facial para pessoas com sintomas gripais e reforça que a população deve procurar atendimento médico nas unidades básicas de saúde para diagnóstico e tratamento.





Foto: Divulgação

Fonte: GZH