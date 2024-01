Vale do Sol vai realizar concurso público

No dia 25 de janeiro está prevista a abertura das inscrições para o concurso público do Município de Vale do Sol. Todas as informações podem ser acessadas no edital, que foi publicado na última segunda-feira (15), e está disponível no site do município, www.valedosol.rs.gov.br, e no site da Legalle Concursos, www.legalleconcursos.com.br, empresa vencedora da licitação para o certame.

As inscrições serão realizadas somente na internet no site www.legalleconcursos.com.br. O prazo final para se candidatar será até as 18h do dia 22 de fevereiro. Para os cargos de nível fundamental o valor da inscrição será de R$ 60,00, para nível médio e técnico o valor será de R$ 100,00 e para os concorrentes a cargos de nível superior a inscrição será de R$ 150,00. Somente será permitida uma inscrição por CPF/candidato.

Para os candidatos que não dispõem de acesso à internet, será disponibilizado computador junto à Prefeitura de Vale do Sol em horário de expediente. A lista preliminar das inscrições deve sair no dia 5 de março. Já a aplicação da prova teórico-objetiva está prevista para o dia 14 de abril.

Cargos: Agente comunitário de saúde – áreas ESFs Anita, Faxinal e Verdes Vales; Agente de Combate a Endemias; Auxiliar de Educação; Eletricista Automotivo; Médico Clínico Geral; Motorista; Pedreiro; Professor Área II – Artes Visuais; Professor Área II – Educação Especial; Professor Área II – Educação Física; Professor Área II – Letras português com espanhol; Professor Séries Iniciais; Servente; Técnico de Enfermagem; e Técnico em Informática.