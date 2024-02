Veículo colide com van escolar, deixando feridos

Acidente na BR153 entre Van escolar que transportava crianças e veículo no início da tarde desta terça-feira, 27, quando um veículo perdeu o controle e colidiu com uma van escolar. O incidente ocorreu em frente à Granja Brisch, nas proximidades da localidade das Três Vendas.

Três pessoas, incluindo uma mulher de 72 anos e duas crianças, ficaram feridas no impacto. As autoridades locais, incluindo a Brigada Militar e o SAMU, estão no local prestando assistência às vítimas.

A área está atualmente congestionada, com uma série de veículos aguardando a liberação da pista. A polícia iniciará uma investigação para determinar as causas exatas do acidente e garantir que medidas preventivas sejam implementadas.

ATUALIZAÇÃO

Uma colisão entre um Fiat Pálio branco e uma van escolar na BR-153, próxima à localidade das Três Vendas, em Cachoeira do Sul, no início da tarde desta terça-feira, 27 de fevereiro, resultou em uma pessoa ferida encaminhada ao Hospital de Caridade e Beneficência (HCB).O acidente deixou ferida a caroneira do Pálio, uma mulher de 72 anos, que foi atendida no local pelo SAMU e encaminhada ao HCB com traumatismo craniano e dor no tórax após o impacto contra o painel e o para-brisa do veículo.Além disso, uma criança que estava na van escolar sofreu escoriações em uma das pernas e foi socorrida por um veículo particular, sendo posteriormente encaminhada à sua família.A Brigada Militar prestou apoio no local, mantendo o trânsito em meia pista, enquanto a Polícia Rodoviária Federal está a caminho para atender à ocorrência.

A Rádio Cachoeira acompanhará de perto o desenrolar dessa situação e manterá os ouvintes informados sobre quaisquer desenvolvimentos adicionais.