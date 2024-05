Veja imagens do processo de reconstrução da ponte que liga Novo Cabrais a Candelária.

RECONECTANDO O RS | O acesso entre Novo Cabrais e Candelária, no km 155 da RSC-287, sobre o Arroio Rincão dos Cabrais, foi restabelecido na noite deste domingo (5), permitindo o tráfego de veículos leves e pesados.

Através de uma força-tarefa da Concessionária Rota de Santa Maria (Sacyr) com a Prefeitura de Novo Cabrais, o acesso foi liberado em menos de 24 horas, viabilizando a conexão do município e região com o restante do Estado.

Imagens captadas pelo drone na tarde de ontem revelam o progresso das obras de recuperação do trecho da RSC-287, em Novo Cabrais.

Atualização sobre a RSC-287

Para informações atualizadas sobre os pontos de bloqueio na RSC-287 e outras rodovias estaduais, recomenda-se entrar em contato com a Rota de Santa Maria.

A empresa comunica que o telefone 0800 1000 287 apresenta instabilidade. Para contato imediato, os usuários podem ligar para o número 016 3515-5871 ou contatar via WhatsApp pelo número 51 99955-6331.

O atendimento está disponível 24 horas.

A situação das estradas do interior

As equipes seguem trabalhando nas localidades do interior, as quais foram atingidas pelas recentes enxurradas, para garantir a acessibilidade. Quase todas as estradas rurais já estão com acesso liberado, informou a Defesa Civil.

(Imagens aéreas: Gilson Machado/ Apoio: Mariliz Machado)