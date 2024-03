Veja os Pedidos de Providência feitos pelos vereadores

Confira os Pedidos de Providência feitos pelos vereadores na Sessão Ordinária de segunda, 11:

ANTONIO DA SAÚDE

Nº 307/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito que seja notificado o proprietário do terreno na rua Alfredo Papay, ao lado do número 521, bairro Ponche Verde, para que providencie limpeza do mesmo.

Nº 308/2024

À secretaria municipal de obras Solicito patrolamento da rua Leopoldo Souza, Santa Helena (abaixo da empresa Tritec) OBS: O primeiro pedido foi feito em 20 de outubro de 2023.

Nº 309/2024

À Secretaria Municipal de Saúde Solicito limpeza do pátio da Estratégia de Saúde Familiar do bairro Ponche Verde.

Nº 310/2024

Á Secretaria Municipal de Meio Ambiente Solicito que realize uma fiscalização e notifique o proprietário de um terreno que está em descuido de limpeza, na rua Alarico Ribeiro ao lado da residência N° 517. Fotos em anexo

Nº 311/2024

À Secretaria Municipal de Meio Ambiente Solicito que providenciem limpeza de área pública do município na rua Altino Couto Araújo, ao lado do número 06 em frente ao número 45, Vila Verde.

Nº 312/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito manutenção da rua Francisco Barros de Lima, próximo ao número 320, Bom Retiro.

Nº 313/2024

À Secretaria Municipal de Meio Ambiente Solicitação de limpeza do passeio público na rua Ricardo Schaurich, acesso a empresa Screw. Fotos em anexo

Nº 314/2024

À Secretaria Municipal de Obras Solicito ao setor de posturas que notifique o proprietário do imóvel na rua Luziano Motta, em frente ao número 50, para que providencie limpeza do passeio público. Fotos em anexo ao pedido.

Nº 315/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Pedido de patrolamento, encascalhamento dos trechos mais críticos, limpeza dos bueiros e valetas na estrada do Pinheiro

Nº 316/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, encascalhamento dos pontos mais críticos, utilização de rolo compactador e limpeza das sarjetas na Estrada do Capão da Cruz.

Nº 317/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Pedido de patrolamento, encascalhamento dos trechos mais críticos, limpeza dos bueiros e valetas na estrada do Pinheiro, localidade das Guajuviras.

Nº 318/2024

À Secretaria Municipal de Interior e Transportes Solicito patrolamento, encascalhamento dos pontos mais críticos, utilização de rolo compactador e limpeza das sarjetas na Estrada do Rincão dos Kiefer.

AZEVEDO DA SUSEPE

Nº 322/2024

Solicita à Sra. Prefeita Angela Schumacher Schuh, a realização do patrolamento e escascalhamento na Rua Leopoldo Souza, abaixo da empresa TRITEC, via com péssimas condições de trafegabilidade, agravando em dias de chuvas.

Nº 323/2024

Solicita à Sra. Prefeita Angela Schumacher Schuh, a realização do patrolamento e escascalhamento na Rua General Osório, próximo ao número 824, no Bairro Augusta.

Nº 324/2024

Solicita à Sra. Prefeita Angela Schumacher Schuh, a realização do patrolamento e escascalhamento na Rua Francisco Antônio Dias, junto ao número 92, no Bairro Marina.

FELIPE FALLER

Nº 321/2024

Manutenção da Rua Alexandre Coelho Leal.

MAGAIVER DIAS

Nº 328/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize a limpeza da canalização da rede esgoto pluvial, a troca dos canos quebrados e a construção de uma caixa de esgoto reforçada na Rua Henrique Longoni, próximo ao 67, no Bairro Soares.

Nº 327/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, que realize a recuperação da Rua da olaria na altura do número 137.

Nº 331/2024

Solicita a Secretaria Municipal de Obras que realize a recuperação por completo, com limpeza das laterais e colocação de rejeito de asfalto na Rua da Aldeia, no Bairro Aldeia.

Nº 326/2024

Solicito à Secretaria de Obras, juntamente com o Setor de Trânsito, a instalação de uma carga e descarga na Rua Patrício de Albuquerque para o atacado Desco.

Nº 333/2024

Solicita a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que realize a limpeza das laterais da Rua da Aldeia, no Bairro Aldeia, por toda a sua extensão.

Nº 334/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, que realize a recuperação da Rua João Antônio Muller, no Bairro Marina.

Nº 329/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras, que realize a recuperação da Rua Cândido Carvalho, próximo ao 28, no Bairro Marina.

Nº 330/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras o encascalhamento, patrolamento, abaloamento, limpeza nas laterais e passagem do rolo compactador na Rua Luiz Gonzaga Gonçalves, na altura do 20, no Bairro Parque Primavera.

RONALDO TROJAHN

Nº 319/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que realize o conserto do calçamento e meio-fio, na Rua Joaquim Gomes Pereira, entre a Rua João Trevisan e Ignácio de Carvalho.

Nº 320/2024

Solicita à Secretaria Municipal de Obras que providencie a limpeza e desobstrução do bueiro localizado na Rua Bruno Kipper, esquina com a Rua Henrique Ghignatti, no Bairro Fátima.

