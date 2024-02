Vencedores do sorteio de novembro do NFG têm até 4 de março para resgatar R$ 56 mil em prêmios

O dia 4 de março é o prazo final para fazer o resgate dos prêmios distribuídos no sorteio mensal de número 134 do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), realizado em novembro de 2023. Os consumidores contemplados que não fizerem a solicitação até essa data perderão o direito de receber os valores.

Veja a lista de quem ainda não fez a retirada

No total, 51 milhões de bilhetes participaram da disputa, que sorteou R$ 700 mil. O prêmio principal, de R$ 50 mil, já foi retirado pela vencedora, uma moradora de Passo Fundo.

No entanto, 93 pessoas ainda não solicitaram suas premiações – o valor ainda disponível soma R$ 56 mil. Um dos prêmios não resgatados é de R$ 5 mil, que pertence a uma residente de Porto Alegre.

Entre as premiações de R$ 1 mil, dez ainda não foram retiradas pelos ganhadores, que são contribuintes da Capital, Região Metropolitana e Região Noroeste. Outras 82 pessoas de diferentes municípios gaúchos não retiraram as quantias de R$ 500 a que têm direito.

É possível fazer a solicitação do valor acessando o site do NFG ou o aplicativo do programa, disponível para download gratuito nas lojas Google Play e Apple Store. Conforme o regulamento do NFG, o prazo para fazer o resgate dos prêmios é de 90 dias após a homologação do sorteio – que, no caso de novembro, foi realizado no dia 30 e homologado em 5 de dezembro.

O sorteio mensal de fevereiro ocorre no dia 29.

Passo a passo para fazer o resgate

No site ou no aplicativo, efetue o login com seu CPF e senha; Vá em “Meus prêmios” e solicite o resgate; Informe os dados solicitados pelo sistema e aguarde a disponibilização do prêmio.

Nota Fiscal Gaúcha

Com 3,5 milhões de participantes, o NFG é um programa que incentiva os contribuintes a solicitar a inclusão do número do CPF nas notas ficais na hora da compra, em uma iniciativa de cidadania fiscal. Com isso, os cidadãos inscritos podem obter diferentes vantagens.